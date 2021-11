Serie B, Como-Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Dopo la pesante vittoria di Ferrara contro la Spal il Grifo di Massimilano Alvini sarà di nuovo di scena in trasferta domani (sabato 6 novembre, ore 14) sul campo del Como, nel match valido per la 12ª giornata di Serie B che precede la sosta per gli impegni delle nazionali (diretta testuale su Perugia Today).

QUI GRIFO - Nel Grifo out per infortunio capitan Angella dietro e Carretta in avanti mentre non sono al top (come spiegato dal tecnico alla vigilia) Dell'Orco, Rosi, Lisi, Burrai e Matos. Al 'Sinigaglia' si dovrebbe rivedere il 3-5-2 del 'Mazza' ma con Kouan di nuovo titolare.

COMO-PERUGIA: PROBABILI FORMAZIONI E DOVE VEDERLA IN TV

QUI COMO - Sull'altro fronte, dopo lo stop di Terni, Varnier dovrebbe ritrovare una maglia dal primo minuto nella difesa comasca. In attacco al fianco di La Gumina ci sarà Cerri (sembra invece destinato alla panchina l'altro ex grifone Parigini), mentre a centrocampo resta ancora indisponibile l'infortunato Gatto.

SERIE B, CLASSIFICA E PROGRAMMA DELLA 12ª GIORNATA

Continua a leggere >>>