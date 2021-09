Serie B, via al turno infrasettimanale: Moreo salva il Brescia a Frosinone, Perugia in posticipo

È inziato con l'anticipo tra Frosinone e Brescia il turno infrasettimane di Serie B, che ha visto i ciociari di Fabio Grosso e i lombardi dell'altro campione del mondo Pippo Inzaghi inaugurare la quinta giornata allo 'Stirpe' con un pirotecnico pareggio, che consente alle due squadre di conservare l'imbattibilità in campionato.

Rondinelle in vantaggio all'11' con Bertagnolli prima della reazione dei padroni di casa, che dopo un gol annullato col Var per fuorigioco a Zampano (33') ha pareggiato con lo stesso esterno (38') e poi sorpassato con Canotto prima del riposo (43'). Nella ripresa il Frosinone sembra in grado di poter gestire il vantaggio ma al 90' Moreo salva il Brescia, siglando la rete del 2-2 (la sua terza in campionato) che non basta però a superare il Pisa capolista a punteggio pieno (ora a +1 sui lombardi e a +3 sui laziali) in attesa di ospitare il Monza.

LA 5ª GIORNATA, RISULTATI E PROGRAMMA:

Lunedì (20/09) - Frosinone-Brescia 2-2.

Martedì (21/09) - Alessandria-Ascoli (ore 18); Benevento-Cittadella (ore 18); Cosenza-Como (ore 20.30); Crotone-Lecce (ore 20.30); Pisa-Monza (ore 20.30); Pordenone-Reggina (ore 20.30); Spal-Vicenza (ore 20.30).

Mercoledì (22/09) - Ternana-Parma (ore 18); Cremonese-Perugia (ore 20.30).

LA CLASSIFICA - Pisa 12, Brescia* 11, Cremonese 9, Cittadella 9, Ascoli 9, Frosinone* 9, Reggina 8, Parma 7, Benevento 7, Monza 6, Perugia 5, Lecce 5, Spal 4, Cosenza 4, Crotone 3, Como 2, Ternana 1, Alessandria 0, Vicenza 0, Pordenone 0.

(*una gara in più)

IL PROGRAMMA DELLA 6ª GIORNATA:

Sabato (25/09) - Ascoli-Brescia (ore 14); Cittadella-Lecce (ore 14); Como-Benevento (ore 14); Monza-Pordenone (ore 14); Reggina-Frosinone (ore 16.15); Cosenza-Crotone (ore 18.30).

Domenica (26/09) - Perugia-Alessandria (ore 14); Parma-Pisa (ore 16.15); Vicenza-Cremonese (ore 20.30); Ternana-Spal (ore 20.30).

