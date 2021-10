Serie B, Benevento-Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Dopo il pareggio al Curi contro l'Alessandria seguito all'impresa di Cremona il Perugia tornerà a giocare in trasferta domenica sera (3 ottobre, ore 20.30), quando farà visita al Benevento del grande ex Fabio Caserta nel posticipo che chiuderà il programma della 7ª giornata di Serie B (diretta testuale su Perugia Today).

BENEVENTO-PERUGIA: PROBABILI FORMAZIONI E DOVE VEDERLA IN TV

QUI GRIFO - Ancora in infermeria Dell'Orco nel Grifo, che in difesa recupera però il suo sostituto naturale Zanandrea (scontata la squalifica di un turno dopo il rosso dello Zini) e capitan Angella (tenuto a riposo con l'Alessandria). Per la terza maglia è ballottaggio tra Curado e Rosi mentre sugli esterni vanno verso la conferma Falzerano e Lisi (con Ferrarini che però scalpita dopo la buona prova di Cremona) e in mediana dovrebbero tornare a far coppia Burrai e Segre (inizialmente in panchina nell'ultima gara al Curi). Novità probabili anche in attacco dove Matos può riprendersi la maglia da titolare per affiancare De Luca, con Carretta e Murano pronti a subentrare.

SERIE B, CLASSIFICA E PROGRAMMA DELLA 7ª GIORNATA

QUI 'STREGHE' - Sull'altro fronte certa l'assenza dello squalificato Glik per Caserta, che in difesa dovrà fare a meno anche dell'infortunato Pastina. Saranno così Vogliacco e Barba i centrali arretrati nel 4-3-3, mentre in mediana Tello potrebbe essere di nuovo preferito aall'ex perugino Acampora e in attacco va verso un nuovo forfait Sau. L'ex Cagliari, già assente nell'ultimo match pareggiato dal Benevento a Como, non sembra in grado di recuperare dagli acciacchi che lo hanno frenuto negli ultimi giorni ed è Moncini al momento il favorito per completare il tridente giallorosso con il bomber Lapadula e l'ex grifone Elia.

Continua a leggere >>>