Benevento-Perugia 0-0, Caserta: "Regalato un tempo al Grifo, sono arrabbiato"

L'ex tecnico biancorosso, ora alla guida dei sanniti, striglia i suoi e si lamenta per la sosta: "Sbagliato approccio. Le Nazionali? Ci portano via giocatori importanti, in difesa lavoreremo contati"

Se Massimiliano Alvini è "incavolato nero" dopo il blitz solo sfiorato dal suo Perugia al Vigorito, l'ex tecnico biancorosso Fabio Caserta si dice invece "arrabbiato" con il suo Benevento dopo lo 0-0 del posticipo che ha chiuso la 7ª giornata di Serie B. "Questa squadra può fare molto di più - ha dichiarato l'allenatore dei giallorossi dopo il match, come riportato da 'ottopagine.it -. L'approccio è stato sbagliato e abbiamo regalato un tempo al Perugia. Non è possibile che dobbiamo ricevere uno schiaffo prima di svegliarci".

Ai suoi Caserta chiede più coraggio: "Dalla panchina noto paura quando si fanno i lanci lunghi, un aspetto che non rientra affatto nelle nostre caratteristiche. Cercare gli attaccanti con dei lanci, contro una difesa strutturata come quella del Perugia, ha fatto il loro gioco. Avevamo preparato la partita per attaccare la profondità in modo da cercare Lapadula. Non lo abbiamo fatto. Foulon? Oggi non era in giornata, può capitare anche ai grandi campioni".

Il tecnico si lamenta poi per la sosta in arrivo: "Le nazionali ci portano via degli elementi importanti come Glik in difesa, Ionita a centrocampo e Lapadula in avanti. Si fa fatica a lavorare da squadra in questo modo, dietro siamo contati. Bisogna lavorare sodo". Chiusura con un pensiero positivo: "Non ci dobbiamo deprimere perché non abbiamo perso, quindi è un punto che muove la classifica. Il campionato di serie B è questo, penso che alla fine arriverà prima la squadra che riuscirà ad avere maggiore continuità”.