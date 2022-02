Serie B, Ascoli-Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Dopo il ko casalingo incassato contro il Pordenone e la sosta il Perugia è pronto a tornare in campo ad Ascoli (sabato 5 febbraio, ore 18.30) nella 21ª giornata (seconda di ritorno) della Serie B (diretta testuale su Perugia Today).

QUI GRIFO - Curado unico non convocato tra i grifoni del tecnico Massimiliano Alvini, che nel suo 3-5-2 non dovrebbe schierare da titolari i nuovi arrivati D'Urso, Beghetto e Olivieri (quest'ultimo è comunque in ballottaggio con De Luca, costretto a giocare ancora con la mascherina dopo il recente infortunio al naso).

ASCOLI-PERUGIA: PROBABILI FORMAZIONI E DOVE VEDERLA IN TV

QUI ASCOLI - In casa marchigiana ancora i box il capitano Dionisi ed è out anche il terzino Felicioli (ex grifone come il portiere Leali che sarà invece del match). Sottil dovrebbe scegliere il 4-3-3 con uno tra Paganini e Ricci (due dei nuovi arrivati) sul lato destro del tridente.

SERIE B: CLASSIFICA E PROGRAMMA DELLA 21ª GIORNATA

