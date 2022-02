Ascoli-Perugia 0-1, Sottil 'ridimensiona' il Grifo: "Ho visto solo lanci lunghi"

Andrea Sottil 'ridimensiona' il Perugia dopo il match del 'Del Duca', espugnato dal Grifo che ha battuto a domicilio l'Ascoli con una prestazione super e grazie a una magia di Lisi su punizione.

Una partita dominata dalla squadra di Alvini, che non ha concesso praticamente nulla ai marchigiani, ma non così per Andrea Sottil: "Hanno vinto sfruttando un calcio da fermo, grazie anche alla nostra barriera che doveva essere più reattiva - dice il tecnico bianconero -. Del Perugia ricordo solo tanti lanci lunghi per le punte, con l'aggressione poi sulle seconde palle che abbiamo forse sofferto un po'. Sono stati più determinati di noi, ma non ho visto tutto queso forcing da parte degli avversari né grandi parate di Leali".