Serie B, Alessandria-Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Dopo il pari con la Cremonese il Perugia fa visita all'Alessandria (martedì 22 febbraio, ore 18.30) nel turno infrasettimanale valido per la 25ª giornata di campionato (diretta testuale su Perugia Today).

QUI GRIFO - Out lo squalificato Dell'Orco nella difesa del Grifo, che recupera Rosi (scontato il turno di stop per squalifica) ma deve fare i conti con gli acciacchi di Angella uscito malconcio dal match contro i grigiorossi. Dietro, insieme a Zanandrea, potrebbe così ritrovare una maglia da titolare anche Curado mentre sull'out di destra scalda i motorio Falzerano, così come all'altra parte Beghetto è pronto a rilevare Lisi. Diversi i ballottaggi in mediana, dove c'è da capire se Alvini (anche in vista della successiva e ravvicinata sfida al Curi contro il Benevento) cambierà tutto come a Cosenza. Dubbi infine anche in attacco, dove potrebbe riposare il fin qui impiegatissimo e stanco De Luca.

ALESSANDRIA-PERUGIA: PROBABILI FORMAZIONI E DOVE VEDERLA IN TV

QUI ALESSANDRIA - Nel 3-4-2-1 dell'Alessandria intanto dovrebbe trovare posto nell'undici iniziale l'ex grifone Mustacchio. Al centro della difesa in dubbio Di Gennaro (uscito per un problema fisico nell'ultimo match perso dai 'grigi' ad Ascoli), mentre non saranno a disposizione gli infortunati Coccolo, Pierozzi, Palazzi, Orlando e Bellodi.

SERIE B: CLASSIFICA E PROGRAMMA DELLA 25ª GIORNATA

Continua a leggere >>>