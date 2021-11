Empoli-Perugia, amichevole al 'Castellani' per il Grifo: c'è la diretta tv

Con il campionato di Serie B (come quello di Serie A) in sosta per gli impegni delle Nazionali, il Perugia non riposa comunque e domani (sabato 13 novembre) sarà di scena in amichevole al 'Castellani' di Empoli. Un test impegnativo per il Grifo di Alvini, reduce dalla pesante batosta incassata a Como, per il quale Tef Channel ha ufficializzato oggi la diretta tv (inizio partita ore 15, collegamento dalle 14.50).

In vendita i biglietti

Per i tifosi biancorossi che vorranno recarsi in Toscana invece sono in vendita da ieri i biglietti in tutti i punti vendita VivaTicket e online sul sito www.vivaticket.com (con la sola modalità stampa a casa). Il giorno gara saranno attive le biglietterie dello Stadio (lato campo Sussidiario) a partire dalle ore 13 fino ad inizio dell’incontro. Il settore dedicato ai sostenitori del Grifo sarà la Tribuna Laterale Sud (capienza 575 posti).