Empoli-Perugia 1-1: scacco ai toscani, il Grifo si mette alle spalle la batosta di Como

Non era il risultato a contare al Castellani, anche se perdere una gara come quella giocata dal Perugia al Castellani avrebbe lasciato comunque l'amaro in bocca. Dall'amichevole di lusso contro una delle rivelazioni della Serie A il tecnico biancorosso si attendeva risposte, che sono arrivate. Dopo la batosta di Como il Grifo ha da una parte ritrovato certezze, soprattutto negli uomini (bene chi ha sostituito gente come Angella e Dell'Orco) e nell'atteggiamento (coraggio e personalità), dall'altra ha pouto testare alcune modifiche all'assetto base su cui l'allenatore lavora dall'estate. E l'1-1 finale è un premio per i grifoni che dopo la sosta per le nazionali dovranno tornare a correre in campionato, a iniziare dalla prossima sfida contro il Crotone al Curi.

EMPOLI-PERUGIA 1-1: IL TABELLINO

NUOVO ASSETTO - Alvini ripropone il 3-5-2 di Brescia senza Kouan, inizialmente in panchina con Ghion tra Segre e Santoro e la mossa funziona, con Matos chiamato al doppio compito di 'tormentare' il regista avversario in fase di non possesso e di sostenere De Luca in avanti. Un assetto che dà equilibrio al Grifo, capace di prendere presto le misure al 4-3-3 dei toscani mai lasciati liberi di pensare grazie anche all'aggressività di Sgarbi e Zanandrea, schierati ai lati di Curado (out Angella e Dell'Orco) e pronti a seguire fin nella loro tana i diretti avversari (Mancuso e Di Francesco). L'uomo in più a centrocampo consente ai biancorossi di mantenere alto il baricentro senza scoprirsi, liberando Lisi e Falzerano sugli esterni. Ed è proprio quest'ultimo in avvio a innescare dalla destra per due volte De Luca, che prima di testa e poi di piede sfiora soltanto il bersaglio grosso.

LISI SPRECA - Per il primo tiro dell'Empoli bisogna aspettare la mezz'ora, quando Zurkowski cerca senza fortuna la porta mentre al 42' sugli sviluppi di un corner trova attento Fulignati, oggi tirolare. In mezzo un destro di Matos parato da Furlan (32') e una conclusione a lato dell'empolese La Mantia. Ma l'occasione più grossa capita di nuovo al Grifo a ridosso dell'intervallo: Lisi, che dopo un quarto d'ora aveva chiuso una bella azione del Perugia con un destro a lato, calcia incredibilmente alto a due passi dalla porta vuota il pallone crossato sul secondo palo da Falzerano.

SI RIVEDE SOUNAS - Si va al riposo e dagli spogliatoi rientra un Grifo completamente ridisegnato da Alvini: davanti a Fulignati c'è ora Rosi con Curado e Sgarbi, sulle fasce i giovani Mabille e Righetti con Murgia, Burrai e Vanbaleghem a formare una nuova mediana, mentre davanti riecco Kouan a supporto di Murano. Dopo un blitz a vuoto di Rosi ci prova l'Empoli con i nuovi entrati Pinamonti (conclusione fuori) e Cutrone (tiro deviato da un grifone sulla traversa) il Perugia cambia ancora: tra i pali rientra Chichizola mentre Sounas viene tirato fuori dalla naftalina e gettato nella mischia al posto di Curado (59'): A fare il centrale di difesa va così Vanbaleghem (con Sgarbi alla sua sinistra) e il Grifo torna a farsi pericoloso: altra discesa di Rosi e palla al bacio per Kouan, che si inserisce bene in area ma spreca un rigore in movimento calciando in curva (65').

MURANO RISPONDE A CUTRONE - I tanti cambi condizionano un po' la ripresa e ad approfittare dei ritmi più bassi è l'Empoli: Cutrone raccoglie un pallone, vince un paio di contrasti e poi lo spedisce all'incrocio dove Chichizola non può arrivare. Feriti nell'orgoglio però i grifoni non ci stanno e si ribellano a una sconfitta ingiusta: a salire in cattedra è Murano, che prima ispira il tiro a colpo sicuro di Sounas (gran parata di Furlan) e poi a tre minuti dalla fine fa tutto da solo superando finalmente il portiere toscano con il destro. E al 90' poi serve una strepitosa parata di Furlan a negare al neo entrato Bianchimano il gol vittoria. Al 'Castellani' finisce con 1-1 e un Grifo che torna a Perugia con ritrovate certezze.

