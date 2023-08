Calciomercato Perugia, il giovane attaccante Seghetti è da oggi un professionista

Serie C

Serie C Girone B

E' una delle note più liete in questo inizio di stagione e mister Francesco Baldini non ha esitato a spendere parole di elogio nei suoi confronti, manifestando nel contempo la volontà di puntare su di lui. La società si è mossa tempestivamente, facendo firmare in data odierna ad Alessandro Seghetti (2004) il suo primo contratto da professionista. L'attaccante marchigiano di origine sarà dunque un calciatore del Perugia a tutti gli effetti e il suo legame con questa squadra durerà almeno fino al 2026.

La nota ufficiale

"AC Perugia Calcio comunica che il calciatore Alessandro Seghetti ha firmato il suo primo contratto da professionista fino al 30 giugno 2026.

L’attaccante, nato a San Severino Marche e attualmente residente a Pollenza, è stato prelevato dal US Tolentino nel 2019 compiendo tutta la trafila nel settore giovanile biancorosso dall’Under 16 fino all’approdo in prima squadra.

Nel marzo scorso ha fatto il suo esordio in Serie B nella sfida contro il Como.

Complimenti Alessandro!".