Calcio serie B, sarà un Perugia dai nomi non altisonanti

"Il nostro direttore sportivo è in macchina e sta andando a fare le trattative". Parole e musica di patron Massimiliano Santopadre che certificano che la società è già al lavoro da tempo per costruire il nuovo Perugia. Il tutto assolutamente a fari spenti e senza clamori, come del resto è nello stile di Marco Giannitti, uno che non ha certo bisogno di suggerimenti o altro.

La squadra attesa ad una difficile conferma nel prossimo campionato sarà formata da nomi non certo altisonanti: Castori non ha fatto mistero di volere giocatori che abbiano fame e non scendano in campo esclusivamente per timbrare il cartellino e sarà proprio in questa direzione che il club intende muoversi. Del resto il tecnico marchigiano ha fatto le sue fortune con questo modus operandi (Carpi e Salerno ne sono il fulgido esempio), dal quale, giustamente, non intende discostarsi.

OBBIETTIVO CORSIA DI DESTRA - Il primo colpo, che verrebbe annunciato i primi giorni di luglio, vale a dire quando il mercato estivo aprirà ufficialmente i battenti, potrebbe essere quello di Tiago Casasola (1995), che andrebbe a colmare il buco lasciato dalle partenze di Ferrarini, che farà ritorno alla Fiorentina, e di Falzerano, il cui contratto, in scadenza a fine mese non sarà rinnovato, salvo clamorose sorprese

Ma torniamo al possibile innesto in casa Grifo. Di nazionalità argentina, Casasola nasce come centrale difensivo, ma può essere impiegato come terzino destro o come centrocampista di fascia laterale. Tra le sue caratteristiche principali ci sono la corsa e la buona tecnica di base, che gli consente di impostare l'azione da dietro. In più può spesso e volentieri fungere da assistman.

E' cresciuto calcisticamente nel Boca Juniors e nel 2014 passa al Fulham. Poi nel 2015 l'approdo in Italia, sotto il controllo della Roma che, non potendolo tesserare, lo dirotta in prestito al Como. Nell'estate 2016 altro trasferimento a titolo temporaneo, stavolta al Trapani, mentre nel 2017/18 va a titolo definitivo all'Alessandria; nel gennaio 2018 avviene una prima svolta con il passaggio alla Salernitana: in un anno e mezzo, in cui mette a segno 8 reti, si guadagna le attenzioni della Lazio che lo inserisce in rosa nel 2019/20 (vince la Supercoppa Italiana pur non scendendo in campo). Visto il poco spazio riprende il girovagare per l'Italia: i biancocelesti lo mandano ancora in prestito nel giro di tre anni a Cosenza, Salernitana (promozione in A soffiando il secondo posto al Monza di Berlusconi e Galliani), Frosinone e Cremonese (altro salto nella massima serie). La prossima tappa potrebbe essere proprio Perugia, con il quale sembra che un principio di accordo sia già stato raggiunto.

REBUS PORTIERE? - Si fa un gran parlare del futuro di Leandro Chichizola (1990), legato al Perugia da un'altro anno di contratto. Raffreddatasi la pista Cremonese sembra aver preso corpo negli ultimi giorni quella del Parma, dove andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Buffon. Una prospettiva che potrebbe non esaltare particolarmente uno dei migliori intepreti del passato campionato che potrebbe decidere di restare in biancorosso. In caso contrario il candidato principale alla sostituzione è Vid Belec (1990), già con Castori a Carpi e Salerno.