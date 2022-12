Calcio serie B, tempo di auguri in casa Perugia. Santopadre: "Nessuno più importante di noi in Umbria"

La tradizione finalmente si rinnova, dopo il periodo di stop forzato dovuto alla pandemia. E questa volta si è scelto uno scenario d'eccezione: quello dello stadio Renato Curi.

Tutte le squadre biancorosse, dalle formazioni giovanili a quella guidata da Fabrizio Castori, hanno sfilato sul prato verde e si sono radunate al centro del campo per lo scambio degli auguri natalizi. Sugli spalti i genitori dei bimbi in un clima di grande entusiasmo e partecipazione.

Il fine, in un periodo storico in cui spesso assai complesso sotto molteplici punti di vista, è quello di rafforzare alcuni valori che spesso e volentieri vanno a farsi benedire, primo tra tutti il senso di appartenenza.

A tal proposito è significativo l'intervento del presidente Massimiliano Santopadre: "Quando siamo tutti insieme mi rendo conto di che cosa è il Perugia. Non siamo solo risultati e classifiche, ma l’associazione sportiva più importante della regione. Noi rappresentiamo tutto: bambini, ragazzi e famiglie. Abbiamo fortemente voluto questa giornata perché dobbiamo ricordarlo".

Il massimo dirigente svela poi un simpatico retroscena: "Sono andato a salutare il piccolo capitano Giuseppe e gli ho chiesto: “Lo sai chi sono io?”. E lui mi ha risposto: “Il Papa”. Poi gli ho detto: “Guarda, sono tutto tranne che il Papa”. Noi siamo questo. Difendiamolo con tutte le forze che abbiamo".

INTANTO, AL PAOLO ROSSI... - I Grifoni in mattinata hanno svolto una seduta a porte aperte sul centrale dell'antistadio. Castori in occasione della trasferta di Benevento ritroverà Yeferson Paz ma dovrà attendere ancora per capire se potrà contare su Andrea Beghetto. Il laterale era assente al pari di Ryder Matos e Aljaz Struna, che torneranno solo con l'inizio del 2023. Al Vigorito mancherà anche Marcos Curado, per lui un turno di squalifica, mentre ci saranno regolarmente Filippo Sgarbi, Samuel Di Carmine e Luca Strizzolo, che hanno svolto differenziato programmato in campo. Domani si replica, sempre alle 11 di mattina.