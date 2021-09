Sansepolcro, mister Mezzanotti: "Ho visto geometrie e cuore da parte dei ragazzi"

Sansepolcro ed Ellera hanno chiuso la terza giornata in un pareggio senza reti ma non privo di emozioni da entrambe le parti. Mezzanotti, allenatore dei padroni di casa, ha descritto così il risultato maturato domenica sera: “I ragazzi mi sono piaciuti molto. Abbiamo provato a vincere tirando in porta diverse volte e portando pressione costante. Certo, qualche errore è stato fatto ma davanti avevamo una squadra importate”. Oltre che tattica, la disamina di Mezzanotti coinvolge anche il lato caratteriale della sua squadra: “Considerando le tre partite, oltre che buone geometrie, ho visto grande cuore da parte dei ragazzi. Dobbiamo crescere di giornata in giornata. Solo quando recupereremo tutti i componenti della squadra vedremo di che pasta siamo fatti”. Dopo tre giornate, la porta del Sansepolcro non è stata ancora violata dagli avversari, segnale di grande solidità ma anche di grande lavoro settimanale in questo specifico aspetto: “Ho sempre cambiato la difesa, giocando nell’ultima mezz’ora con un centrocampista come Marcaleni al centro della difesa. Oltre alle ottime prestazioni individuali è proprio la fase difensiva a essere gestita bene dai ragazzi. Comunque sia, siamo riusciti anche a costruire tanto, con l’occasione più ghiotta avuta da Boriosi. I ragazzi hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo contro una squadra forte”.

Anche l’estremo difensore del Sansepolcro Raineri è soddisfatto del punto guadagnato contro l’Ellera: “È stata una partita molto combattuta contro una squadra costruita per vincere il campionato. Siamo scesi in campo per lottare su ogni pallone e durante la partita ci sono state occasioni da entrambe le parti. Siamo stati bravi a tenere il risultato”. Sull’imbattibilità difensiva, il numero uno ha poi concluso: “Speriamo che lo zero rimanga a lungo. Ci alleniamo molto in settimana sulla fase difensiva per farci trovare pronti la domenica”.