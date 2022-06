San Sisto, la finalissima del Torneo Dei Pini 2022 fa il pienone

Due anni di buio tremendo non hanno certo fermato la voglia di calcio, ma soprattutto di aggregazione, da parte degli abitanti di San Sisto (e non solo) che, malgrado il clima super estivo potesse invogliare a scegliere destinazioni molto più convenienti, si sono riversati in massa, come da tempo non si vedeva, per la finalissima del Torneo dei Pini, giunto all’edizione numero 32. Un successo dunque straordinario, per nulla scalfito da un equivoco che poteva rischiare di rovinare tutto: quando la partita era già in corso si è registrato l’intervento delle forze dell’ordine, avvisate da chi evidentemente era ignaro del fatto che i giochi erano ripresi a pieno titolo. Quel che conta però è che le cose sono andate come dovevano: l’area verde del Bar Pergolesi ha vissuto un pomeriggio ed una serata che difficilmente verrà dimenticata, almeno nel breve – medio periodo.

UN PROLOGO EMOZIONANTE – La finalissima, vera attrazione della giornata, è stata preceduta da una sfida, durata circa mezz’ora, tra le vecchie glorie del torneo, vale a dire ex giocatori che nel corso degli anni non solo si sono fatti valere sul campo, ma hanno portato avanti con grande passione ed entusiasmo l’organizzazione di questa celeberrima manifestazione, cercandone di tramandare al meglio alle generazioni che verranno i valori. Eloquente lo striscione tenuto dalle due squadre nell’immediato prepartita: “Noi la storia, a voi il futuro”, che racchiude al meglio tutti questi principi. Il risultato del campo non era certo lo scopo principale, che invece consisteva nel ritrovarsi, divertirsi e non tralasciare il ricordo per le persone che hanno dato tanto a questo quartiere e che per varie ragioni sono venute a mancare nel corso degli anni. Missione compiuta alla grande: si può dunque dire che hanno vinto tutti.

LA FINALE – Il motivo principale di attrazione era dunque la finalissima. Oltre un mese di partite ha designato le due squadre che annoverano diversi protagonisti del calcio dilettantistico umbro e che hanno dimostrato di essere le migliori: Li Vuoi Quei Daddies, che da otto anni inseguivano il successo, e i Discepoli. Hanno prevalso i primi per 6-4 mostrando maggior concretezza nei momenti topici. Il miglior modo per onorare la memoria di Alessandro, uno dei tanti, troppi ragazzi che ci hanno lasciato troppo presto. Il sipario cala definitivamente con la premiazione e la tradizionale cena a base di pasta e panini con la porchetta: ripartenza migliore dunque non ci poteva essere e presto si penserà già all’anno prossimo.