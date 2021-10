San Marco Juventina, inaugurato un nuovo manto erboso: a disposizione di prima squadra e giovanili

Gli impianti sportivi della Asd San Marco Juventina si arricchiscono di un nuovo manto erboso che si trova nell’area antistante il campo principale. L’operazione è stata realizzata in poche settimane e sabato scorso c'è stata l’inaugurazione ufficiale, alla presenza dell’assessore allo sport del comune di Perugia Clara Pastorelli. Del nuovo spazio usufruiranno le squadre giovanili e la prima squadra.

Nell’occasione, la dirigenza della società ha organizzato una semplice cerimonia di intitolazione di una parte dell’impianto alla memoria del vice presidente Luciano Fantucci, recentemente scomparso, dirigente per che per oltre vent’anni si è occupato dell’attività del settore giovanile della San Marco Juventina. Saranno presenti i familiari di un personaggio che molto ha dato per la formazione umana e sportiva dei giovani.