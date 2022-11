Calcio serie B, il Perugia ritrova Rosi e Angella. Questo pomeriggio la ripresa in vista di Modena

Il Perugia, sul campo della capolista Frosinone, non ha demeritato e forse nemmeno meritava la sconfitta per come la partita si è sviluppata, ma ancora una volta ha dovuto fare conti con l'amara realtà. Il divario dalla zona salvezza si è ampliato e questo non rende facile lavorare con la dovuta serenità in vista dell'ennesima prova d'appello che potrebbe davvero profumare di ultima spiaggia, vale a dire la trasferta di Modena contro la squadra degli ex Tesser (in biancorosso nel 1895/86 da calciatore) e Falcinelli (con il Grifone in due annate distinte, il 2014/15 e quella molto meno fortunata 2019/20). Sarà davvero necessario tirare fuori tutto quello che si ha e arrivare alla sosta nelle migliori condizioni, per poi iniziare a programmare un mercato, quello di gennaio, che si prospetta molto intenso e complicato per la dirigenza, chiamata a far di tutto per raddrizzare una situazione che settimana dopo settimana si fa sempre più precaria. Prima di ogni discorso di questo tipo c'è il campo: questa squadra dovrà dimostrare più che mai di esserci altrimenti si rischia davvero di affondare in maniera definitiva.

DUE RIENTRI ECCELLENTI - Per questa partita fondamentalissima Fabrizio Castori ha deciso di tornare a contare su due esperti giocatori rimasti ai margini per circa tre settimane. Gabriele Angella e Aleandro Rosi, che si sono nuovamente allenati con i compagni. La mediazione del nuovo direttore sportivo Renzo Castagnini, sempre presente sul campo, deve essere stata decisiva e aver raggiunto il suo obbiettivo, naturalmente per il bene della squadra.

FINE DEL TUNNEL VICINA - Notizie confortanti anche sul fronte relativo a Ryder Matos. L'attaccante brasiliano, che di fatto non ha ancora iniziato la stagione, ha ripreso a correre dopo l'operazione (come testimonia la storia Instagram del suo account personale) e ciò non può che infondere delle speranze di recupero in tempi relativamente brevi. La sensazione è che sarà difficile rivederlo prima della fine del 2022 ma mai dire mai.

DIFFERENZIATO PER QUATTRO - Alla seduta, caratterizzata da parte atletica seguita da partitelle a metà campo, non hanno preso parte, perchè impegnati nel lavoro a parte, Gregorio Luperini, Jacopo Furlan, Filippo Sgarbi e Marcos Curado. Nulla di preoccupante dato che trattasi di qualcosa di programmato e che i suddetti giocatori, a parte il portiere, saranno regolarmente disponibili salvo problematiche dell'ultima ora.

PERICOLO GIALLO - La buona notizia riguarda il rientro dalla squalifica di Edoardo Iannoni ma occorrerà stare attenti a due nuovi diffidati, entrambi concentrati nel reparto difensivo. Si tratta di Marcos Curado e Cristian Dell'Orco, che hanno rimediato allo Stirpe la quarta ammonizione e si aggiungono dunque a Federico Melchiorri. Malgrado questo però Castori potrà contare sull'organico pressochè al completo.

IN CAMPO AL MATTINO - Per domani è prevista un'altra sessione di allenamento a porte aperte, con inizio alle ore 11.