Calcio serie C, Rimini - Perugia: la diretta della partita

Un Perugia ancora imbattuto si appresta a tornare in campo con il chiaro obbiettivo di ritrovare la vittoria e accorciare sulle posizioni di testa. L'avversario, come la maggior parte di quelli del campionato di serie C, non è dei più comodi: anche il Rimini, che avrà una sorta di vantaggio potendo giocare sul sintetico, deve riassestare una classifica fatta di un solo successo (4-3 con la Juve Next Gen) e ben tre sconfitte. I biancorossi dal canto loro non possono permettersi di fare sconti e devono fare di tutto, malgrado le condizioni meteo non si prevedano delle migliori, per portare a casa i tre punti.

Francesco Baldini però non manca di essere ottimista: dopo diverse settimane, costellate di trattative ed infortuni, torna a disposizione Simone Santoro, pronto a subentrare a gara in corso. Ancora out Jacopo Furlan e Yeferson Paz, che sperano di rientrare contro il Sestri Levante tra otto giorni.

In casa romagnola Gabriel Raimondi recupera gente del calibro di Jacopo Cernigoi, Leonardo Ubaldi, Alessandro Selvini e Nicola Pietrangeli. Non saranno della partita invece Andrea Delcarro, acciaccato, e Francesco Semeraro, squalificato.

Si gioca alle ore 20:45 e Perugia Today garantirà la diretta testuale integrale dell'incontro.

Le probabili formazioni

RIMINI (3-4-3): Colombo; Tofanari, Gorelli, Gigli; Rosini, Megelaitis, Langella, Acampa; Lamesta, Morra, Capanni. A disp. Passador, Pietrangeli, Marchesi, Lepri, Stanga, Bouabre, Accursi, Iacoponi, Leoncini, Ubaldi, Selvini, Lombardi, Cernigoi. All. Raimondi

PERUGIA (4-3-3): Adamonis; Mezzoni, Angella, Vulikic, Bozzolan; Kouan, Bartolomei, Iannoni; Matos, Vazquez, Lisi. A disp. Abibi, Lavorgna, Cancellieri, Dell’Orco, Morichelli, Acella, Ebnoutalib, Santoro, Torrasi, Ricci, Seghetti, Cudrig. All. Baldini