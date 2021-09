Foligno, Monaco alla vigilia di Rieti: "Concentrati e determinati dal primo minuto"

Superato il turno in Coppa Italia, il Foligno torna in campo domani nell'insidiosa trasferta di Rieti. Alla vigilia, mister Monaco ha parlato di approccio alla partita e di quanto visto nella prima gara di campionato con il Montespaccato e in quella di mercoledì di Coppa contro il Tiferno: "Abbiamo esaminato la partita di mercoledì, siamo tutti contenti del passaggio del turno e sono felice per i gol degli attaccanti. Non sono stato soddisfatto della prima parte, dove abbiamo concesso troppo spazio al Tiferno, che con ragazzi veloci davanti ci hanno messo in difficoltà. Dopo il raddoppio la squadra si è sciolta, però ancora adesso lasciamo troppe occasioni agli avversari. Dobbiamo stare più attenti, più corti e coprire gli spazi tutti insieme. Tutto questo, però, è normale, dal momento che siamo squadra nuova e piano piano cercheremo di ottimizzare il lavoro settimanale". L'allenatore ha parlato anche di approccio alla gara e dei prossimi avversari in campionato: "Ho visto il Rieti, squadre esperta con alcuni giocatori presenti in rosa tipo Marchegiani e Campagna gente che hanno giocato anche in C. Il Rieti, dopo l’Arezzo, è una squadra costruita per vincere. Noi dobbiamo cercare di portare a casa un risultato positivo. Per farlo, dobbiamo ripetere i due secondi tempi contro il Montespaccato e con il Tiferno, provando a entrare subito concentrati e determinati dall’inizio". Monaco ha chiuso la conferenza della vigilia parlando dei dubbi di formazione: "Ho tutti a disposizione. Ho qualche dubbio di formazione sia in difesa che a centrocampo. Peluso mercoledì ha fatto buona gara, è il nostro capitano si è sentita la sua mancanza domenica scorsa. Oggi è più una seconda punta o un trequartista, ruoli ideali per la sua età".