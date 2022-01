Riccardo Cappa e il gol vittoria nel derby: "Segnare davanti ai nostri tifosi è stato emozionante"

Il suo gol ha permesso al Tiferno di aggiudicarsi in rimonta il derby contro il Cannara. Ora la squadra di mister Machi, dopo la sconfitta di inizio anno con la Pievese, è riuscita con i tre punti conquistati mercoledì ad allungare sulla zona playout nel girone E di Serie D. Un secondo gol arrivato nella ripresa, dopo che nel primo tempo il Tiferno è riuscito a respingere un calcio di rigore, a subire la prima rete del vantaggio ospite e ad acciuffare il pareggio pochi secondi prima dell'intervallo. Tutto fino al gol vittoria di Cappa giunto nella ripresa: "Segnare il gol davanti ai nostri tifosi - racconta Cappa sui canali social del Tiferno - è stato molto emozionante. Ieri è stata una partita difficile da portare a casa, gli ultimi minuti siamo anche rimasti in dieci. Siamo stati molto bravi, per noi erano importanti questi tre punti. Loro all'inizio sono partiti più forti di noi, ma quando Bagnolo ha fatto gol alla fine del primo tempo abbiamo realizzato che avremmo dovuto riportare a casa questa vittoria, soprattutto perché giocavamo in casa. Siamo molto felici di questo risultato".

Cappa poi conclude il suo intervento: "Il gol che ho segnato è stato veramente bello, è sempre molto emozionante segnare davanti ai propri tifosi, specialmente un gol vittoria e nella prima partita giocata in casa. Sono veramente felice. Con la squadra mi trovo molto bene, sono entrato subito in confidenza con tutti, è come se ci conoscessimo da anni. Mi trovo molto bene anche con il mister che mi conosce da quando giocavo nelle giovanili della Roma".