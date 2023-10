Calcio serie C, per il portiere del Perugia Adamonis restano tre le giornate di squalifica

La società a farlo rientrare anticipatamente ci ha provato in tutte le maniere, ma non c'è stato nulla da fare. Il giudice sportivo non ha fatto sconti e ha respinto il ricorso contro le tre giornate di squalifica comminate a Marius Adamonis a seguito dell'espulsione rimediata nel finale del match contro il Sestri Levante, vinto per 1-0 dai biancorossi. Il verdetto è stato emesso proprio pochi minuti fa.

Il portiere lituano dunque dovrà scontare il castigo fino all'ultimo, come del resto era prevedibile: a "fregarlo" probabilmente è stata la reazione successiva al cartellino rosso ricevuto dall'arbitro donna Marotta di Sapri, con lo spintone rifilato ad un avversario prima di riguadagnare la via degli spogliatoi.

Quando potrà rientrare

Adamonis ha già saltato la trasferta di Fermo e dovrà fare altrettanto in occasione del match interno di domenica prossima contro la Torres e di quello esterno di Alessandria contro la Juventus Next Gen (domenica 22 ottobre ore 14). L'estremo difensore sarà nuovamente a disposizione in occasione della partita in programma giovedì 26 ottobre sul campo della Recanatese.