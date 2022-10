Calcio serie B, Reggina - Perugia: la diretta della partita

REGGINA (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Ricci, Menez, Rivas.

PERUGIA (3-5-2): Gori; Sgarbi, Curado, Dell'Orco; Casasola, Santoro, Bartolomei, Iannoni, Paz; Strizzolo, Melchiorri.

LE FORMAZIONI UFFICIALI - Come previsto Castori torna al 3-5-2, ma c'è qualche novità negli interpreti: Sgarbi, recuperato in extremis, gioca titolare insieme a Curado e Dell'Orco; a centrocampo Santoro e Iannoni la spuntano rispettivamente su Kouan e Luperini; davanti Di Carmine, a cui viene preferito Strizzolo, siede in panchina. Pippo Inzaghi recupera Gagliolo e lo schiera titolare al centro della difesa; davanti Menez falso nueve con Ricci e Rivas a completare il reparto.

Una trasferta lunghissima per abbozzare una rinascita o per sprofondare inesorabilmente. Il Perugia, reduce dalle quattro sconfitte di fila che l'hanno fatto sprofondare all'ultimo posto (cosa mai accaduta fino ad ora), si accinge a scendere in campo al Granillo con l'invito più che mai a reagire: un nuovo passo falso renderebbe la crisi irreversibile o quasi. Il compito di scuotere questa squadra toccherà nuovamente a Fabrizio Castori, rientrato a Pian di Massiano dopo le dimissioni di Baldini. Ci riuscirà? La prova di potrebbe già essere importante in tal senso. Di fronte un avversario che, dopo la sconfitta di Parma, è fortemente desideroso di riprendere la marcia verso le zone altissime della classifica. Perugia Today seguirà la sfida in diretta a partire dalle 14.