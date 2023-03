Calcio, Serie C Girone B: importante vittoria del Gubbio a Recanati

Termina 2 a 0 per il Gubbio la partita del “Nicola Tubaldi” di Recanati: i sigilli di Di Stefano a inizio gara e di Vazquez nel finale regalano agli umbri tre preziosissimi punti che li confermano al sesto posto in classifica nonostante la vittoria mancasse dal 4 febbraio scorso.

La squadra di Mister Braglia parte forte e dopo pochi secondi è già in vantaggio grazie al gol di Di Stefano; il primo tempo è un monologo rossoblu e nella ripresa il copione non cambia, ma la Recanatese ha in porta un grandissimo Fallani che a più riprese nega la gioia del gol agli avversari, prima di arrendersi, a 6 minuti dal termine della partita, al colpo di testa di Vazquez che chiude i conti per il 2 a 0 finale in favore degli umbri. I padroni di casa provano a riaprire la gara nel finale, ma il colpo di testa di Marilungo finisce fuori di pochissimo.

Il tabellino:

Recanatese (4-2-3-1): Fallani; Somma, Ferrante, Vona (Peretti 46’), Longobardi (Ferretti 47’); Foresta (Stampete 62’), Morrone (Marilungo 78’); Guadagni, Carpani (Raparo 62’), Senigagliese; Sbaffo. Allenatore: Giovanni Pagliari. A disposizione: Meli, Amadio, Quacquerelli, Pacciardi, Guidobaldi, Marafini.

Gubbio (3-4-3): Di Gennaro; Dutu, Redolfi, Bonini; Morelli (Tazzer 73’), Toscano (Vitale 75’), Bulevardi (Rosaia 56’), Semeraro; Arras (Arena 56’), Di Stefano, Spina (Vazquez 56’). Allenatore: Piero Braglia. A disposizione: Greco, Signorini, Buzzi, Corsinelli, Nicolao, Portanova.

Arbitro: Cerbasi di Arezzo (De Vito – Chillemi).

Reti: 1’ Di Stefano (G), 84’ Vazquez (G).

Calci d’angolo: 4 – 4

Ammoniti: Spina (G) 33’, Guadagni (R) 35’, Bulevardi (G) 42’, Di Gennaro (G) 68’, Raparo (R) 70’, Stampete (R) 77’.

Recupero: 1’ pt, 6’ st.