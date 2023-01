Promozione: vittoria larga del Terni Fc a Bastia

ATHLETIC CLUB BASTIA: Checcarelli, Rossi, Cianetti, Mela, Migno, Cecchini, Ragusa, Antonini, Trecchiodi, Haruna. Allenatore: Buttò

TERNI FC: Cunzi, Proietti Zolla, Flavioni, Cianchetta, Pagliaroli, Blasi, Ronconi, Dianda, Gentileschi, Pacilli, Quondam. Allenatore: Borrello

ARBITRO: Trotta di Foligno

RETI: 6' pt Gentileschi (T), 32' pt Quondam (T), 34' pt Antonini (A), 23' st e 27' st Pacilli (T)

Non riesce l'impresa all'Athletic Club Bastia di fermare la capolista del girone B di Promozione. Il Terni Fc passa a Bastia per 4-1 e conferma la prima posizione nel girone. I padroni di casa, invece, restano ancora coinvolti nella lotta salvezza in piena zona playout. La partita inizia subito in discesa per la squadra di mister Borrello. Dopo sei minuti, infatti, è Gentileschi a sbloccare le marcature. Dopo la mezz'ora, botta e risposta tra le due squadre. Quondam raddoppia ma due minuti più tardi Antonini riapre la contesa. Nella ripresa, un super Pacilli firma la doppietta decisiva decretando il 4-1 finale esterno degli ospiti.