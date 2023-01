Promozione: vittoria di rigore del Todi sul Bevagna

TODI: Cozzi, Antonelli, Prudenzi, Pioli, Petacchiola, Rosati, Cascianelli, Daleba, Nocera, Manno, Di Patrizi. Allenatore: Nicolai

BEVAGNA: Catarinelli, Fiorucci, Pelucca, Pierucci, Fontetrosciani,Venarucci, Hysenlaj, Armadoro, Silvestri, Console, Sensidoni. Allenatore: Taccucci

ARBITRO: Tavoletta di Terni

RETI: 29' pt (rig.) Manni

Rigore croce e delizia nella vittoria di misura per 1-0 del Todi contro il Bevagna. I padroni di casa hanno sfruttato la meglio la chance dagli undici metri con Manni, mentre Cozzi si è esaltato respingendo la conclusione dal dischetto calciata da Console. Tre punti che permettono al Todi di agguantare l'Amerina in zona playout. Per il Bevagna, invece, lo stop esterno non fa allungare la squadra ospite proprio sulla zona calda in classifica. Intorno alla mezz'ora del primo tempo, il Todi sblocca il match grazie al rigore realizzato da Manni. Nella ripresa, la medesima chance capita sui piedi di Console, che però si fa ipnotizzare dal dischetto da Cozzi, lesto a respingere la conclusione. Finisce 1-0 per il Todi.