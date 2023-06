Calcio, Promozione: altri due innesti per la Nuova Alba

E’ molto attivo il club del presidente Granocchia: la Vis Nuova Alba, infatti, oltre ad aver preso Marco Burini e ad aver confermato Fanini, Cerbini e Baiocco, ufficializza anche un tandem d’acquisti dall’Eccellenza per quanto riguarda il reparto offensivo, ovvero Luca Regnicoli dalla Nestor e Riccardo Catani dal Ventinella.

Questo il comunicato del club: “L’A.S.D. Nuova Alba è felice di annunciare i primi acquisti per la stagione ‘23/‘24. Arrivano in biancoverde Luca ‘bobo’ Regnicoli e Riccardo Catani. Un grande in bocca al lupo ragazzi e benvenuti”.