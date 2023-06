Calcio, Promozione: Mauro Rossi saluta la Vis Foligno

Dopo quattro anni termina l’avventura sulla panchina della Vis Foligno per Mister Mauro Rossi; ad ufficializzare la notizia è la stessa società tramite un comunicato, preannunciando che nei prossimi giorni si conoscerà il nome del suo successore.

Questo il comunicato del club: "L' A.S.D. Vis Foligno comunica che mister Mauro Rossi non sarà più il tecnico della prima squadra per la prossima stagione sportiva.

La società, preso atto della scelta del mister, intende complimentarsi per i traguardi raggiunti e il lavoro svolto in questi quattro anni, con dedizione e professionalità e augura a mister Mauro Rossi, un grande ‘in bocca al lupo’ per la sua nuova avventura.

La Vis Foligno comunicherà a breve il nome dell'allenatore alla guida della prima squadra nel campionato di Promozione Regionale".