Promozione: la C4 di misura fa suo il derby con la Vis Foligno

VIS FOLIGNO: Moroncini, Di Rocco (Tazza), Barbini, Silveri, Galligari (Gradassi), Burini, Iachettini, Poli, Tomassetti (Maggiolini), Baglioni, Balducci (Korriku). (A disposizione: Di Prisco, Appodia, Olivanti, Pinna, Ziarelli). Allenatore:Rossi

C4 FOLIGNO: Pallotta, Tempesta, Carocci (Bonci), Casciola (Donnola), Coresi (Kica), Matarazzi, Agostini, Fattorini, Fondi, Kola, Cavitolo. (A disposizione: Rospetti, Santoni, Castellani, Battistelli, Trabalza, Rosi). Allenatore:Bicerna

ARBITRO: Nika di Terni (Assistenti: Servili e Rota di Terni)

RETI: 14′ st (rig.) Cavitolo

NOTE: Ammoniti: Matarazzi, Casciola, Bonci, Fattorini. Angoli: 0-2. Recupero: 1′ pt e 5’ st. Espulso al 29′ pt Poli per gioco violento

Un rigore di Cavitolo e la C4 di misura fa suo il derby contro la Vis Foligno. Una partita tutt'altro che facile per la capolista del girone B, che riesce così mantenere la prima posizione con tre punti di vantaggio sul Terni Est. L'espulsione di Poli ha sicuramente dato un vantaggio agli uomini di Bicerna, ma la Vis d'orgoglio ha provato fino alla fine ad acciuffare il pareggio. Il primo episodio chiave riguarda proprio l'espulsione. Poli perde palla e, nel tentativo di recuperarla, frana da dietro su Tempesta. Per Nika non ci sono dubbi ed è cartellino rosso diretto. La C4, allora, inizia a spingere e nella ripresa arriva il gol decisivo. Su un cross di Kola arriva un fallo di mano in area. Anche in questo caso nessun dubbio per Nika che indica il dischetto di rigore. Dagli undici metri va Cavitolo che non sbaglia. La Vis non si arrende e risponde allo svantaggio. Baglioni sfiora il gol, Iachettini in area spara alta la palla del possibile pareggio. Nel finale, Moroncini mura Kola lanciato a rete ma per la C4 basta così. Vittoria di misura nel derby e primato consolidato.