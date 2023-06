Calcio, Promozione: due nuovi arrivi per la Virtus San Giustino

Dopo aver conquistato la promozione dalla Prima Categoria e ufficializzato i primi colpi di mercato, la Virtus San Giustino prosegue la sua opera di rafforzamento della rosa: la società giallorossa annuncia sui propri canali social l’ingaggio dell’attaccante Alessandro Santini, nell’ultima stagione al Calzolaro, e il gradito ritorno del centrocampista Niccolò Fancelli, che nel campionato scorso ha vestito la maglia del Selci Nardi.

Questo il comunicato del club (fonte Facebook Virtus SanGiustino): “Due rinforzi di assoluto spessore quelli messi a segno nelle ultime ore dalla Virtus San Giustino. Il club giallorosso col ds Lorenzo Angelini e il collaboratore tecnico Valerio Belloni ha concluso la trattativa con l'attaccante Alessandro Santini, nelle ultime due stagioni 25 reti fra Tiberis e Calzolaro in Promozione e con un passato importante tra le giovanili del Chievo, poi Carpi, Castelrigone e Trestina. L'altro arrivo, in realtà, è un graditissimo ritorno: stiamo parlando di Niccolò Fancelli, centrocampista reduce da un ottimo torneo in Promozione col Selci Nardi dove il ragazzo, che era in prestito proprio dalla Virtus, ha messo in mostra tutte le sue doti rivelandosi tra le rivelazioni del raggruppamento. Un elemento di assoluto valore nel reparto nevralgico che mister Simone Loddi ha in mente di costruire”.