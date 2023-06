Calcio, Promozione: il Ventinella sceglie Mogini in panchina

Il Ventinella, dopa aver salutato Mister Giordano Baccarelli, annuncia il nuovo tecnico: si tratta di Giacomo Mogini, classe 1983, scelta giovane per il club biancoceleste come, d’altra parte, preannunciato proprio al momento dei saluti con l’ex allenatore.

Mogini, che ha salutato il calcio giocato al termine dell’ultima stagione sportiva, è pronto per una nuova avventura e aspetta di conoscere i “colpi” di mercato che il direttore sportivo Stefano Miccio proverà a sferrare per consentirgli di andare a caccia dell’immediato ritorno in Eccellenza.