Promozione: un grande Bastia ferma il Terni Fc

BASTIA: Rossi, Muzhani, Gambacorta, Sedran, Santantonio, Reka, Rosignoli, Bengala, Corriale (Cirilli), Santucci A., Donati. Allenatore: Montecucco

TERNI FC: Cunzi, Proietti (Pucci), Cianchetta (Fabris), Donnola, Flavioni, Dianda, Malerba (Blasi), Gentileschi (Suma), Lora Almonte, Tozzi Borsoi, Ronconi (Paris). Allenatore: Borrello

ARBITRO: Lukan di Foligno

RETI: 7'pt, 12' e 38'st Donati, 11'pt Ronconi, 9'st Lora Almonte

NOTE: Espulso Cunzi. Paris para un rigore a Donati

Super Donati, che nella giornata dell'ex rifila una tripletta d'autore al Terni Fc regalando la vittoria al Bastia per 3-2. Nei primi minuti di gara, subito botta e risposta tra Donati e Ronconi che sbloccano il match. Stessa situazione nella ripresa, quando Lora Lamonte porta in vantaggio gli ospiti ma sempre Donati risponde presente pareggiando di nuovo la disputa. Finale pirotecnico. Cunzi viene espulso ma Paris, appena entrato, para un rigore sempre a Donati. Ma l'ex ha in serbo il colpo del ko, quando di testa va a firmare il sorpasso definitvo dei biancorossi. Vince il Bastia per 3-2.