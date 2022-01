Promozione: un duo argentino per la Grifo Sigillo

Continuano i colpi nel mercato invernale anche per le squadre del campionato di Promozione. Nel girone A, la Grifo Sigillo ha appena concluso due colpi argentini che andranno a rinforzare le fila della squadra allenata da mister Matteo Galassi. Il direttore sportivo Riccardo Bazzucchini ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante Javier Lautaro Villareal (classe '99) dal Posada, squadra di Promozione sarda, e del centrocampista Benjamin Turchi ('98) dal mercato svincolati. Il "Flaco", così soprannominato, è figlio d'arte dell'ex bomber di Gualdo e Foligno Juan Martin Turchi.

I due neo arrivati saranno a disposizione della Grifo al ritorno in campo fissato per il 23 gennaio, dopo che i campionati sono stati rinviati di due settimane causa Covid. Al momento dello stop, la Grifo Sigillo si trova a quota tredici punti in piena zona play-out, con la trasferta delicata nello scontro diretto con il Magione in programma al ritorno in campo.