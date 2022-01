Promozione: un altro colpo di mercato per la Grifo Sigillo

Campionato in stop, allora ci pensa il calciomercato a riempire le giornate. Sono giorni di arrivi, infatti, in casa Grifo Sigillo. Dopo il duo argentino formato dall'attaccante Villareal e dal centrocampista Turchi ufficializzato qualche giorno fa, ecco giungere un nuovo membro nella rosa della Sigillo. Si tratta del centrocampista Marco Capponi, classe 2002, arrivato dal settore giovanile del Fontanelle. Altro volto nuovo, dunque, per mister Matteo Galassi, che alla ripresa cercherà di uscire anche grazie ai nuovi talenti dalla zona play-out, attualmente occupata dalla Grifo con tredici punti conquistati fino adesso sul campo nel girone A del campionato di Promozione.

La società ha annunciato l'arrivo del nuovo giocatore con un simpatico post sui propri canali social: "Il suo compito non sarà facile. Dovrà controllare il traffico di centrocampo evitando ingorghi e fermando chiunque passi la davanti a lui. Come un autovelox, ma con la differenza che non ci saranno limiti di velocità. Arriva a rinforzare il centrocampo Marco Capponi, il classe 2002 proveniente dal settore giovanile dell’Asd Fontanelle, i quali, forti di una collaborazione duratura ringraziamo sentitamente. Benvenuto in famiglia".