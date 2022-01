Promozione: un'altra gara rinviata

Quando tutto era pronto per il big match, ecco giungere la notizia di un altro rinvio. Ventinella e Potevecchio dovranno così attendere ancora per sfidarsi in campo. La partita di cartello si sarebbe dovuta giocare domani, nella giornata programmata per i recuperi, ma la presenza di alcuni casi di positività al Covid ha fatto rinviare il fischio d'inizio. Dopo quello riguardante Montecastello Vibio e Terni Est, ecco allora un ulteriore rinvio arrivato, che fa slittare la sfida tra le prime della classe del girone A probabilmente a fine febbraio, quando magari verrà recuperata anche la gara del girone B.

Domani, dunque, scenderanno in campo solo Pietralunghese e Castello, impegnate in quello che ormai è rimasto l'unico recupero dei tre inizialmente messi in calendario. Il Covid continua a stringere la morsa anche nei campionati dilettantistici, tutto a una settimana dalla ripartenza ufficiale del campionato.