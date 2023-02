Promozione: tutti i risultati della 22esima giornata nel girone B

Dopo la vittoria nell'anticipo della Vis Foligno sull'Amc '98, sono andate in scena oggi pomeriggio le altre gare nella 22esima giornata del girone B di Promozione. Lo Spoleto supera nel big match la Clitunno e aggancia in vetta il Terni Fc, fermo per scontare il turno di riposo. Vittoria anche per la ducato sul Guardea. Ecco risultati e marcatori.

Vis Foligno-Amc 98 2-0: 29' pt Korriku, 43' pt (rig.) Fedeli

Bastia-Amerina 2-0: 21' pt Donati, 22' st aut. A. Pasquini

Bevagna-Athletic Bastia 0-2: 13' pt e 18' st Rossi

Ducato-Guardea 3-2: 1' st Castiglione (G), 15' st Coccia (G), 18' st Lucidi (D), 19' st Di Salvatore (D), 30' st Cacciotti (D)

San Venanzo-Todi 0-3: 17' pt Antonelli, 17' st Banelli, 20' st Daleba

Spoleto-Clitunno 2-1: 41' pt Kola (S), 1' st Leone (S), 11' st Sabatini (C)

Sporting Terni-Campitello 1-3: 34' pt Candelori (C), 16' st Mecarelli (S), 34' st Mazzoni (C), 45' st Santocchi (C)

Superga 48-Real Avigliano 3-0: 27' pt Fedeli, 41' pt Balzamo, 10' st Ciuffetti

Turno di riposo: Terni Fc



CLASSIFICA (* una gara in meno)

Terni Fc 48*

Spoleto 48

Clitunno 42

Ducato 40

Bastia 36*

Vis Foligno 33

San Venanzo 31

Campitello 29

Amc 98 28

Bevagna 23

Guardea 22

Superga 48 22

Todi 20*

Amerina 17

Athletic Bastia 17*

Sporting Terni 14*

Real Avigliano 12