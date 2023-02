Promozione: tutti i risultati della 22esima giornata nel girone A

Dopo la vittoria nel big match d'anticipo del Pierantonio in casa del Tavernelle, si sono giocate oggi pomeriggio le altre gare in programma nella 22esima giornata del girone A di Promozione. Alla Pietralunghese, fermata dalla Marra San Feliciano, non riesce il sorpasso nella seconda posizione in classifica ai danni del Tavernelle. Pareggio senza reti tra Padule San Marco e Pievese. Ecco risultati e marcatori.



Tavernelle-Pierantonio 0-1: 46' st Mortaro

Calzolaro-Vis Nuova Alba 1-2

23' pt Malocaj (N), 5' st Allegria (C), 22' st Berretta (N)

Gualdo Casacastalda.-Mantignana Montemalbe 1-3: 45' pt Scaramucci (G), 13 st, 34' st e 43' st Gibbs (M)

Marra San Feliciano-Pietralunghese 1-0: 5' st Bagnetti

Montone-Grifo Sigillo 2-2: 29' pt Cacciamani (S), 47' pt Boriosi (M), 8' st Petruzzi (M), 20' st Kabraoui (S)

Padule San Marco-Pievese 0-0

Piccione-Castel del Piano 1-0: 47' st Catoggio

Viole-Selci Nardi 1-1: 9' pt Zea Valdes (V), 25' pt Poggini (S)

Turno di riposo: Fc Castello



CLASSIFICA (* una gara in meno)

Pierantonio 52

Tavernelle 40

Pietralunghese 39

Padule San Marco 38

Montone 37

Pievese 37

Marra San Feliciano 32

Castel del Piano 31*

Selci Nardi 31

Grifo Sigillo 28

Calzolaro 22

Vis Nuova Alba 22*

Piccione 21

Viole 20*

Mantignana Montemalbe 20*

Fc Castello 12*

Gualdo Casacastalda 1*