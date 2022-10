Promozione: tutti i risultati del primo turno infrasettimanale

Primo dei due turni infrasettimanali andato in archivio nel campionato di Promozione. Nel girone A, il Padule San Marco non approfitta del turno di riposo del Pierantonio, fermato sul pari dal Fc Castello e distante ora un punto dalla vetta. Nel girone B, prima sconfitta stagionale dopo sette vittorie consecutive per lo Spoleto, con il Clitunno ad accorciare così a quattro punti dalla prima. Ecco tutti i risultati nei due gironi.

GIRONE A:

Gualdo Casacastalda-Castel del Piano 0-3: 12' st Nuti, 41' st J. Mancinelli, 46' st Tempesta

Piccione-Calzolaro 2-2: 15' pt Farruku (P), 14' st Malocaj (P), 19'st Ligi (C), 33' st (rig.) Santini (C)

Marra San Feliciano-Pievese 1-3: 10' st Morganti (P), 25' st Bonomini (P), 34' st Fiorindi (P), 46' st Gattobigio (M)

Padule San Marco-Fc Castello 2-2: 12' pt e 45' st L. Bellucci (P), 14' st Hoxha (F), 33' st Nicoletti (F)

Tavernelle-Grifo Sigillo 0-0

Viole-Mantignana Montemalbe 3-1: 35' pt Galizi (M), 15' st Vescarelli (V), 28' st Licastro (V), 48' st Del Prete rig. (V)

Selci Nardi-Pietralunghese 0-0

Montone-Vis Nuova Alba 2-0: 19' pt Ubaldi, 36' st Manuali

Riposa Pierantonio

Classifica (*una gara in meno)

Pierantonio 17*

Pievese 16

Castel del Piano 15*

Padule 15

Pietralunghese 14

Montone 13

Grifo Sigillo 12

Selci Nardi 11*

Calzolaro 10*

Tavernelle 10*

Mantignana M.M. 9

Marra San Feliciano 9

Piccione 8

Viole 7*

Vis Nuova Alba 3*

Fc Castello 3*

Gualdo Casacastalda 1



GIRONE B:

Bastia-Clitunno 0-1: 31' st Sabatini

Spoleto-Athletic Bastia 0-1: 5' st Haruna

San Venanzo-Bevagna 3-3: 8' pt Cavalletti (S), 11' pt Capaldini (B), 15'pt Capaldini (B), 42' pt P. Leonardi (S), 20' st Agostini (S), 47' st Fiorucci (B)

Vis Foligno-Real Avigliano 1-0: 25' st Di Rocco

Campitello-Amc '98 3-1: 24'pt Candelori (C), 27'pt Anullo (A), 36'pt Vinci (C), 20'st Dormi (C)

Ducato-Todi 2-1: 29' pt Lucidi (D), 44' pt Manni rig. (T), 10' st Romeo (D)

Superga '48-Terni Fc 0-0

Sporting Terni-Guardea 2-4: 5' pt (rig.) e 41' st Coccia (G), 18' pt Giubila (S), 3' st (aut.) Marinelli (G), 5' st Borrello (rig.) (S), 22' st Santi (G)

Riposa Amerina

Classifica (*una gara in meno)

Spoleto 21

Clitunno 17

Vis Foligno 15

Ducato 15

Amc 98 13

San Venanzo 13

Terni Fc 12*

Campitello 10*

Amerina 8*

Athletic Bastia 8*

Guardea 8

Superga '48 8

Real Avigliano 6

Bastia 6*

Bevagna 6*

Sporting Terni 4*

Todi 4*