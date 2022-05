Promozione: tutti gli incroci nel girone B

Chiusa la stagione regolare, anche nel girone B di Promozione si entra nel vivo degli spareggi di fine anno. Spareggi che nel girone B riguarderanno domenica solo la salvezza, visto che il Terni Est secondo in classifica ha chiuso il campionato con più di dieci punti di distacco dal San Venanzo terzo, qualificandosi quindi in maniera diretta ai playoff contro la vincente del girone A. Per il resto, sono quattro le squadre in lizza per confermare la categoria. Ecco tutti gli incroci.

PLAYOFF: Terni Est già qualificato alla finalissima contro la vincente dei playoff del girone A

PLAYOUT: (domenica 29 maggio, fischio d'inizio ore 16)

Petrignano - Romeo Menti

Amc '98 - Julia Spello

Chi perde retrocede in Prima Categoria, chi vince farà la finalissima in casa della migliore classificata. La vincente della finalissima sarà salva, la perdente reotrcederà