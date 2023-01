Promozione: tris dello Spoleto a Guardea

GUARDEA: Barbabella, Longhi (Pardo), Filabbi (Saccomanni), Fortuni (Dominici), G. Avola, Pinzaglia, Castiglione, Bonaccorsi (Santi), Regoli (Sangiovanni), Materazzo, Bracaletti. Allenatore: F. Avola.

SPOLETO: Cherubini, Bisogno (Colalelli), Sisti (Redondo), Quaglietti, Paganelli, Pazzogna, Leone (Vukaj), Ndedi, Gesuele (Coccia), Zuppardo (Giustini), Kola. Allenatore: Raggi

ARBITRO: Mammoli di Perugia

RETI: 29’ pt Kola, 14’ st Gesuele, 21' st Leone

Vittoria importante sul campo del Guardea per lo Spoleto. La squadra di mister Raggi supera 3-0 gli avversari e tiene il passo del Terni Fc capolista nel girone B di Promozione, sempre distante tre punti. Intorno alla mezz'ora di gioco nel primo tempo, gli ospiti sbloccano il risultato grazie al gol di Kola. Nella ripresa, Gesuele piazza il raddoppio mentre Leone cala il tris finale. Termina 3-0 per lo Spoleto, sempre secondo in solitaria nel girone B a quota 45 punti, tre in meno del Terni Fc ma allungando a tre punti sulla Clitunno, fermata sul pari dalla Superga '48.