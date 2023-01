Promozione: tris della Vis Nuova Alba alla Pievese

VIS NUOVA ALBA: Farinelli, Tomassoni, Binaglia, Berretta, Battaglini, Fagioli (Binaglia T.), Baiocco (Segoloni), Cerbini (Piorico), Favaroni (Malocaj). Allenatore: Giacchetti

PIEVESE: Villani (Cuomo), Sorrentino, Serravalle, Morganti (Aquilini), Fanfano, Bonomini, Montagnolo (Polpetta), Montagnoli, Farruku, Dongarrà (Fiorindi), Convito (Sauta). Allenatore: Seravalle

ARBITRO: Curci di Perugia

RETI: 28' pt Fanini, 19' st Favaroni, 36' st Malocaj

Bella vittoria per la Vis Nuova Alba, che cala il tris contro la Pievese guadagnando tre punti importanti in ottica salvezza. Brusco stop, invece, per gli ospiti, a quattro punti ora dalla zona playoff. Nel primo tempo, con una pregevole punizione Fanini sblocca il match. Nella ripresa, Favaroni e Malocaj chiudono la contesa. Espulso Fanfano per la Pievese. Finisce 3-0 per la Vis Nuova Alba.