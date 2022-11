Promozione: tris della Pietralunghese a Mantignana

MANTIGNANA MONTEMALBE: Calzoni (Vaselli N.), Peverini, Tinozzi, Cipolloni, Galizi, Mogini, Spiaggia (Vaselli F.), Ravanelli L. (Tabacchioni), Cenerini, Scopetti ( Marinelli), Vignaroli (Coulibaly). Allenatore: Rubeca

PIETRALUNGHESE: Ciribe, Mariotti, Biela (Capannelli L.), Galli, Guerri, Eramo, Pedini, Xhafa (Capannelli A.), Ceppodomo (Piergentili sv), Bellucci (Fabbri), Bantango (Cecchetti). Allenatore: Guazzolini

ARBITRO: Conicella di Citta? di Castello

RETI: 24’pt Guerri, 35’pt Xhafa, 39’s Ceppodomo

NOTE: Espulsi Cipolloni (M) e Pedini (P)

Due espulsi e tre gol nella vittoria esterna per 3-0 della Pietralunghese sul campo del Mantignana. La squadra di mister Guazzolini si lancia così in piena zona playoff, mentre i padroni di casa rimangono ancora nelle zone calde di classifica. Nel primo tempo, Mantignana in inferiorità numerica per l'espulsione di Cipolloni, colpita poi da Guerri e Xhafa per il doppio vantaggio della Pietralunghese. Nella ripresa, Pedini viene espulso ma Ceppodomo cala il tris ospite. Finisce 3-0.