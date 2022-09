Promozione: tris della Cliutnno al Terni Fc

CLITUNNO: Roani, Lucentini, Cofanelli (Giabbecucci), Lucaj, Bucciarelli, Bonacci, Gjinaj, Poli (Romeo), Sabatini D. (Moretti F.), Boraschini (Rossi M.), Cuna (Campana). Allenatore: Mollaioli

TERNI FC: Cunzi, Dianda, Flavioni, Donnola (Lora Almonte), Malerba (Fabbris), Blasi, Gentileschi, Bagnato, Tozzi Borsoi, Lamberti, Pucci (Massarelli). Allenatore: Borrello

ARBITRO: Ottaviani di Foligno

RETI: 18’pt Lucentini, 46’pt e 35’st Gjinaj, 31’st Gentileschi

Inizia con una vittoria di prestigio il campionato della Clitunno. La squadra di mister Mollaioli ha rifilato ben tre reti al Terni Fc, una delle formazioni attrezzate per provare a salire in Eccellenza. Nel primo tempo, i padroni di casa trascinati da Lucentini e Gjinaj si portano addirittura sul 2-0. Nella ripresa, Gentileschi riapre la contesa prima della doppietta di Gjinaj, che fissa il risultato sul 3-1 finale. Primi tre punti in stagione per la Clitunno.