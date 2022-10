Promozione: tre espulsi e quattro gol nel 2-2 tra Bevagna e Terni Fc

BEVAGNA: Catarinelli, Paccapelo (Silvestri), Mengana (Pelucca), Cacciamani, Fontetrosciani, Venarucci, Fiorucci (Capaldini), Khalak, D’Onofrio, Console, Carocci. Allenatore: Taccucci

TERNI FC: Cunzi, Dianda, Flavioni, Donnola, Malerba, Blasi, Fabris, Gentileschi, Tozzi Borsoi, Lamberti, Ronconi. Allenatore: Borrello

ARBITRO: Agosto di Foligno

RETI: 2’ pt Gentileschi (T), 10’ st (rig.) Fabris (T), 15’ st Console, 32’ st Capaldini.

NOTE: Espulsi Khalak, D’Onofrio e Tozzi Borsoi

Quattro gol e tre espulsi nel 2-2 tra Bevagna e Terni Fc, con i padroni di casa capaci di rimontare il doppio svantaggio maturato in campo grazie ai gol di Console e Capaldini. Tempo due minuti nella prima frazione di gioco e Gentileschi sblocca il match per gli ospiti, con Khalak e Tozzi Borsoi che vengono espulsi prima dell'intervallo dopo una mischia in area. Nella ripresa, altro rosso per il Bevagna a D'Onofrio con il Terni Fc che raddoppia su rigore grazie alla realizzazione di Fabris. Il Bevagna, però, non demorde, accorciando le distanze con Console e trovando il gol del pareggio con Capitini.