Promozione: tra Castello e Castel del Piano è 1-1

FC CASTELLO: Ciabucchi, Palla (Ascione), Fanfili (Gherman), Falconi (Ganje), Bardelli, Hoxha, Dini, Cano (Piccini), Volpi, Fatnassi (Nicolaetti). Allenatore: Bendini

CASTEL DEL PIANO: Taddei, Bartoccini (Pallozzi), Proietti, Sisani, Urbani, Costantini (Talarico), Biavati (Barluzzi), J. Mancinelli, Menichini, Depretis (Broccatelli), C. Mancinelli (Merkous). Allenatore: Grilli

ARBITRO: Ottaviani di Foligno

RETI: 36' pt Fatnassi, 38' pt J. Mancinelli

Punto importante per il Castello, che ferma sull'1-1 il Castel del Piano e muove la classifica nella rincorsa alla zona playout. Vede più lontana la zona playoff, invece, il Castel del Piano. La partita ruota tutta nel primo tempo nell'arco di pochi minuti. Prima Fatnassi sblocca per i padroni di casa, poi Mancinelli pareggia per gli ospiti. Nella ripresa le due squadre ci provano ma il risultato non cambia. Finisce 1-1.