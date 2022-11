Promozione: torna oggi la Coppa Italia

Dopo il weekend di campionato, altro appuntamento in programma oggi con la seconda giornata nei gironi dei quarti di finale di Coppa Italia. Saranno quattro le sfide tra il primo pomeriggio e la gara serale. Si inizia alle 14.30 con la sfida tra Padule San Marco e Bastia, passando per due alle 14.45 (San Venanzo - Tavernelle e Clitunno - Vis Foligno) con la sfida in notturna tra Selci Nardi e Grifo Sigillo che chiuderà il programma della seconda giornata.

GIRONE A: San Venanzo - Tavernelle (arbitra Berno di Foligno, ore 14.45)

GIRONE B: Clitunno - Vis Foligno (arbitra Chafiqi di Terni, ore 14.45)

GIRONE C: Padule San Marco - Bastia (arbitra Ottaviani di Foligno, ore 14.30)

GIRONE D: Selci Nardi - Grifo Sigillo (arbitra Nykolyn di Gubbio, ore 20.30)