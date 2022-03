Promozione: la San Marco Juventina fa suo lo scontro diretto con il Tiberis Macchie

TIBERIS MACCHIE: Alunni, Fotso, Shongo, Masini, Casciari, Opara, Petruzzi, Ubaldi, Ameti, Muca, Santini. Allenatore: Biocca

SAN MARCO JUVENTINA: Righi, Petrini, Schiavoni, Altieri, Ciccone, Scortecci, Acosta, Andreoli, Ndiaye, Pici, Piccioni. Allenatore: Fabrizi

ARBITRO: Berno di Foligno (Assistenti: Rusmani di Terni e Andreani di Orvieto)

RETI: 14’ pt (rig.) Pici

Nell'anticipo di giornata del girone A di Promozione, la San MArco Juventina ringrazia un rigore realizzato da Pici nello scontro diretto salvezza contro il tiberis Macchie. Blitz importante per gli uomini di mister Fabrizi, che grazie ai tre punti guadagnati staccano per adesso il Selci Nardi e si portano a più quattro punti di vantaggio dalla zona playout. Occasione mancata, invece, per i padroni di casa, che hanno risposto allo svantaggio ma non hanno trovato la via del pareggio nei restanti minuti del match. Tiberis sempre in piena zona playout a quota ventuno punti.