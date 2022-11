Promozione: terza vittoria di fila per il Tavernelle

TAVERNELLE: Costa, Cicero, Paciosi, Andreoli (D. Mencarelli), Meloni, Antolini, Brescia (G. Mencarelli), Arcioni, Cacciamano, Montanucci (Becciolotti), Graziani (Cesarini). Allenatore: Abenante

FC CASTELLO SANSECONDO: Mattei Gherman (Coletti), L. Panfili (Rocchini), Ganje, Compagni, C. Panfili (Teatro), Hoxha, Volpi, Muca, Pavelieu, Dini. Allenatore: Bendini

ARBITRO: Ottaviani di Foligno

RETI: 15’ pt Muca, 33’ pt e 32’ st Graziani, 36’ pt Montanucci

Tre a uno all'Fc Castello e terza vittoria di fila per il Tavernelle, che agguanta così la quinta posizione nel girone A di Promozione a quota venti punti in campionato. Gli ospiti, però, partono forte nel match trovando il vantaggio con un diagonale preciso di Muca. La risposta dei padroni di casa arriva dopo la mezz'ora di gioco, con Graziani a firmare il pareggio e Montanucci il sorpasso per i suoi. Nella ripresa, Graziani mette in ghiaccio il risultato in favore degli uomini di mister Abenante.