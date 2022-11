Promozione: Terni fc corsaro in casa della Ducato

DUCATO SPOLETO: Desideri, Cuna, Antonini, Fr. Ammenti (Mosconi), Cacciotti, Ceesay, Sabatino, Toppo, Lucidi, Vukaj (Pitzettu), Troka (Di Salvatore). Allenatore: Di Tanna

TERNI FC: Cunzi, Dianda, Flavioni, Cianchetta, Pagliaroli (Donnola), Blasi, Fabris (Lora Almonte), Gentileschi, Tozzi Borsoi, Lamberti, Massarelli 7 (Pucci). Allenatore: Borrello

ARBITRO: Passagrilli di Perugia

RETI: 4’ pt Gentileschi

Vittoria esterna e aggancio in classifica per il Terni Fc, che con un gol di Gentileschi in apertura di match espugna il campo della Ducato e raggiunge la squadra allenata da Di Tanna a quota diciotto punti nel girone B di Promozione. Bisogna attendere solo quattro minuti per vedere il gol partita. Angolo di Fabris, Gentileschi svetta di testa e va a esultare. La Ducato ci prova per tutto il primo tempo ma gli ospiti vanno al riposo sopra di un gol. Nella ripresa, ancora Terni Fc ma le conclusioni dalle parti di Desideri finiscono a lato. Lo stesso portiere locale tiene a galla i suoi ma arriva il fischio finale e il Terni Fc porta a casa tre punti su un campo difficile.