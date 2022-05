Promozione: tempo di verdetti

Giornata di verdetti nel campionato di Promozione. Quattro partite nei playout e una semifinale playoff decreteranno il futuro cammino di diverse società. Nel girone A, spazio allo spareggio tra Pontevecchio e Fc Castello, con la vincente (la Pontevecchio ha due risultato su tre a favore) che sfiderà il Tavernelle nel prossimo match di post season che decreterà chi andrà a sfidare il Terni Est per la promozione in Eccellenza. Nei play out, si giocano le semifinali salvezza tra Arna-San Marco Juventina e Mantignana MonteMalbe-Tiberis Macchie. Chi perde retrocede, chi vince avrà l’accesso alla finalissima.

Nel girone B, niente playoff visto il distacco del Terni Est dal San Venanzo mentre ci saranno le semifinali playout tra Petrignano-Romeo Menti e Amc '98-Julia Spello. Ecco il quadro delle sfide di oggi che prenderanno il via alle ore 16.

GIRONE A:

Playoff: Pontevecchio-Fc Castello (due risultati su tre in favore dei padroni di casa. Chi vince sfiderà il Tavernelle nella finale)

Playout: Arna-San Marco Juventina ; Mantignana MonteMalbe-Tiberis Macchie (chi perde retrocede, chi vince si sfiderà nella finale dove resterà nella categoria solo la vincente)

GIRONE B:

Playout: Petrignano-Romeo Menti ; Amc 98-Julia Spello (stessa modalità del girone A)