Promozione: tris del Tavernelle al Pierantonio

TAVERNELLE: Segoloni, Orlandi, Paciosi, Antolini, Fahimi, Meloni, Fiorini, Arcioni, Cesarino, Becciolotti, Graziani. Allenatore: Abenante

PIERANTONIO: Zandrini, Vispi, Moyano, Mogini, Allegrucci, Tangorra, Polidori, Bececco, Mortaro, Fiorindi, Farruku. Allenatore: Bruni

ARBITRO: Temperoni di Terni (Assistenti: D’Andola di Perugia – Vendramin di Terni)

RETI: 3’ pt Becciolotti, 18’ pt Fiorini, 27’ pt Arcioni

Tre gol e tre punti per continuare a marcare stretto il Ventinella capolista. Vittoria per il Tavernelle che sul prato amico supera il Pierantonio con un netto 3-0 e tiene il passo della prima, sempre lontana un solo punto in classifica. Pronti via, il Tavernelle con Becciolotti mette su binari favorevoli la gara, con l'assist di Arcioni e la conclusione vincente del giocatore di Abenante. Già nella prima mezz'ora, ecco arrivare le altre due reti con cui il Tavernelle cala il tris. Prima Fiorini raddoppia grazie a una bella conclusione, poi Arcioni chiude il risultato grazie a un bel passaggio di Fiorini. Tavernelle che controlla il largo vantaggio fino al termine.