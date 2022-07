Promozione: tante conferme nel Selci Nardi

Dopo la notizia dell'ingaggio del nuovo mister rossonero Luca Baldolini, è arrivato il momento dell'annuncio delle prime conferme per il Selci Nardi. Il ds Baldelli e il dg Briganti, infatti, hanno trovato l'accordo per un altro anno coi centrocampisti Davide Poggini e Roberto Cenciarelli, il portiere Dejan Dimitrov e i difensori Lorenzo Guerri e Tommaso Cantalamessa.

Si tratta di giocatori dalla grande esperienza che nell'ultima stagione hanno contribuito in maniera notevole alla permanenza del club rossonero in Promozione. Nei prossimi giorni sono attese altre novità per quanto riguarda nuovi giocatori da mettere a disposizione di mister Baldolini.